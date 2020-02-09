Во Владимирской области горит мебельная фабрика

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Пожар начался в производственном помещении на мебельной фабрике в городе Радужный во Владимирской области, площадь составляет 1,6 тыс. кв. м. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Произошло загорании в производственном помещении, расположенном на мебельной фабрике по адресу: город Радужный, квартал 17, дом 43. Пожар локализован на площади 1 600 кв. м. Предварительно - без пострадавших", - сказали в пресс-службе.

К тушению привлекается 35 человек и 12 единиц техники, в том числе от МЧС России - 35 человек и 12 единиц техники.