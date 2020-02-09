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WP: угрожавшего убить Трампа мужчину задержали рядом с Белым домом

Как сообщает издание, задержанный был вооружен ножем

ВАШИНГТОН, 9 февраля. /ТАСС/. Вооруженный ножом 25-летний житель штата Флорида Роджер Хеджпет, угрожавший убить президента США Дональда Трампа, был задержан недалеко от Белого дома. Об этом сообщила в воскресенье со ссылкой на отчет местной полиции газета The Washington Post.

"Я здесь, чтобы убить президента Дональда Трампа <...> У меня есть нож, чтобы это сделать", - заявил задержанный правоохранителям. Как поясняет издание, полицейские отметили, что Хеджпет выглядел потерянным и производил впечатление человека, "проходящего психиатрическое лечение".

Инцидент произошел в субботу. Помимо ножа, у Хеджпета при себе была пустая кобура для пистолета.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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