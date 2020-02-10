Посольство РФ сообщило, что россияне не пострадали в ДТП с автобусом в пригороде Мехико

МЕХИКО, 10 февраля. /ТАСС/. Граждане РФ не пострадали в ДТП с рейсовым автобусом в пригороде Мехико в воскресенье. Об этом сообщило в Twitter российское посольство в Мексике.

"Сегодня в пригороде мексиканской столицы на трассе Мехико - Пачука перевернулся рейсовый автобус, пострадали 15 человек, - говорится в записи. - По данным посольства, российских граждан среди пострадавших нет".

Пассажиры, получившие травмы, были доставлены в больницы. Сведений об их состоянии обнародовано не было.

По предварительным данным, причиной аварии стало грубое нарушение скоростного режима водителем автобуса.