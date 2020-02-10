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Самолет совершил вынужденную посадку в Петербурге из-за неисправности на борту

Пассажиры сейчас находятся в терминале
Описание
© Марина Лысцева/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Пассажирский самолет авиакомпании "Победа", вылетевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, сообщил о технической неисправности на борту и совершил вынужденную посадку в аэропорту отправления, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе компании-оператора авиаузла - "Воздушные ворота Северной столицы".

"10 февраля 2020 года экипаж рейса Санкт-Петербург - Екатеринбург (DP515 авиакомпания "Победа") доложил о технической неисправности на борту и решении вернуться в аэропорт отправления. Аварийно-спасательная команда оперативно прибыла на место встречи воздушного судна. Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки", - сказала собеседница агентства.

Пассажиры находятся в терминале. Пулково работает в штатном режиме.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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