Полиция возбудила дело после сообщений о "концлагере для собак" в Артеме

ВЛАДИВОСТОК, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция приморского города Артема возбудила уголовное дело о жестоком обращении с животными после публикации видео и петиции о "концлагере для собак", который устроил во дворе своего частного дома житель города. Об этом сообщается в понедельник на сайте МВД по Приморскому краю.

"Сотрудники отдела МВД России по городу Артему проверили информацию, размещенную в социальных сетях, о жестоком обращении с животными на территории частного домовладения, расположенного по улице Солнечной. Дознавателем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Жестокое обращение с животными")", - говорится в сообщении. Санкция этой статьи предусматривает лишение свободы на срок до трех лет.

Ранее на сайте сhange.org была опубликована петиция с требованием возбудить дело в отношении живодера. Вместе с документом было опубликовано видео, запечатлевшее на его дворе исхудавших собак, лужи крови, мясо, клетки для животных и множество ошейников. Петицию подписали более 6,5 тыс. человек.