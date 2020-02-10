В Москве на Кутузовском проспекте перекрыты четыре полосы из-за ДТП

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Четыре полосы движения перекрыты на Кутузовском проспекте из-за столкновения двух автомобилей, где один человек погиб и еще один пострадал. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"На Кутузовском проспекте в районе Славянского бульвара произошло столкновение двух автомобилей, в результате чего один человек погиб и один пострадал. Движение в настоящее время перекрыто по четырем полосам", - сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работает полиция.