Против работника Softbank, который мог украсть секретные данные, выдвинуты новые обвинения

ТОКИО, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейское управление Токио выдвинуло новые обвинения в отношении 48-летнего японца Араки Ютаки, который работал в одной из крупнейших телекоммуникационных компаний Японии Softbank и якобы украл секретные данные, а затем передал их сотрудникам торгового представительства РФ. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Следствие считает, что Ютака причастен и к другим случаям кражи секретной информации у компании. Отмечается, что его действия являются нарушением закона о предотвращении недобросовестной конкуренции.

Японская полиция задержала Ютаку в конце января. По данным Киодо, японские правоохранительные органы направили посольству РФ в Японии официальный запрос с требованием к двум сотрудникам российского торгового представительства явиться в полицию для дачи показаний. Сам задержанный сознался в содеянном, якобы сообщив на допросе, что он "передал информацию и получил за нее наличные деньги".

Японский гигант сферы коммуникаций Softbank ранее сделал официальное заявление в отношении сложившейся ситуации, принеся извинения клиентам, акционерам и партнерам за доставленное беспокойство. В компании подчеркнули, что похищенные бывшим сотрудником рабочие документы имели низкий статус секретности и не включали в себя контактные данные клиентов или закрытую информацию о деловых сделках корпорации.