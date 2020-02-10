Посольство проверяет информацию о смерти детей из РФ при столкновении катеров на Пхукете

БАНГКОК, 10 февраля. /ТАСС/. Посольство РФ в Таиланде проверяет информацию о гибели двух российских детей при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в российской дипмиссии.

"Мы проверяем информацию о гибели двух российских детей при столкновении двух скоростных катеров на Пхукете", - отметил собеседник агентства.

Ранее издание Phuket News сообщило, что в результате столкновения погибли двое российских детей - 12-летний мальчик и шестилетняя девочка. Кроме того, 22 человека, в том числе один россиянин, получили различные травмы. Все пострадавшие были доставлены в четыре больницы. По предварительным данным, один катер направлялся на пирс за пассажирами, когда в него врезалась другая лодка с туристами.