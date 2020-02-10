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В Дагестане госпитализировали пять человек из-за отравления угарным газом

Среди пострадавших трое детей

МАХАЧКАЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Пять человек, в том числе трое детей, отравились угарным газом в селе Карабудахкент Карабудахкентского района Дагестана. Все они госпитализированы, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе республиканского управления МЧС.

"От диспетчера ЕДДС Карабудахкентского района поступила информация о том, что в Карабудахкентскую ЦРБ с отравлением угарным газом доставлены пять человек, из них трое детей 2013, 2017 и 2018 годов рождения", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, отравление произошло в частном жилом доме в селе Карабудахкент.

"Все госпитализированные находятся в состоянии средней степени тяжести", - заключил собеседник агентства.

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