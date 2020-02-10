В МЧС подтвердили пропажу двух человек при затоплении лодки под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Спасатели начали поиск двух пассажиров лодки, которая накануне вечером затонула в Володарском районе Астраханской области на реке Чурка, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ночью в понедельник источник в экстренных службах региона рассказал, что вечером 9 февраля под Астраханью затонула лодка, на борту которой было три человека. Одному удалось спрыгнуть, двое остались внутри, судно затонуло с ними. Поиски людей должны начаться утром.

"В воскресенье в 21:20 (мск) поступила информация о том, что в Володарском районе на реке Чурка затонула лодка типа "Метчик". По предварительной информации, в лодке находились два человека - мужчина и женщина. На место выехала оперативная группа Володарского ПСО и ГИМС", - уточнили в пресс-службе.

Там же заметили, что поисковые мероприятия уже начались. По данным синоптиков, в районе ЧП сейчас около минус 10 градусов.