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Жесткая посадка самолета в Коми

Транспортная прокуратура начала проверку после аварийной посадки борта Utair в Усинске

В материалах ведомства говорится, что предполетную подготовку самолета проводили в московском аэропорту Внуково, а за его техобслуживание отвечает тюменская компания ООО "ТС-Техник"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Уральская транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с жесткой посадкой самолета авиакомпании Utair в Усинске 9 февраля. Об этом сообщается в материалах, распространенных в понедельник надзорным ведомством.

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Что известно о жесткой посадке самолета Utair в Коми

"По поручению Уральской транспортной прокуратуры Сургутской транспортной прокуратурой во взаимодействии с Тюменской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов. Ход и результаты проверки находятся на контроле в Уральской транспортной прокуратуре", - говорится в сообщении.

В материалах говорится, что предполетная подготовка самолета проводилась в аэропорту Внуково (Москва), периодическое техническое обслуживание борта осуществляется в ООО "ТС-Техник" (г. Тюмень).

В воскресенье пассажирский самолет компании Utair совершил жесткую посадку в аэропорту Усинска. По данным ГУ МЧС по республике, на его борту находились 94 человека. Все были эвакуированы. Двое, по информации пресс-службы главы Коми, обратились к медикам.

При посадке, в ходе которой у самолета сломались шасси, в аэропорту не работала система точного наведения на полосу ILS и не работали огни подхода к взлетно-посадочной полосе, сообщала авиакомпания.

Теги
РоссияТюменская областьКомиХанты-Мансийский автономный округЖесткая посадка самолета в Коми
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