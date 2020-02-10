В Брянской области при пожаре погибли три человека

ТАСС, 10 февраля. Три человека погибли в результате пожара в двухквартирном частном доме в селе Журиничи Брянской области, который произошел в ночь на понедельник. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ.

"При пожаре погибли три человека, все они совершеннолетние. Обстоятельства происшествия выясняются, проводится доследственная проверка", - сказал собеседник агентства.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение о пожаре поступило около 02:13 мск 10 февраля. В 03:17 возгорание было локализовано, в 04:27 - ликвидировано на площади 96 кв. м. Причина пожара устанавливается.