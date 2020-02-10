Причиной вынужденной посадки рейса "Победы" в Пулково стала трещина в лобовом стекле

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Причиной вынужденной посадки в понедельник ночью рейса авиакомпании "Победа" в аэропорту Пулково стала трещина в лобовом стекле лайнера, пассажиров перевезли в Екатеринбург резервным бортом, сообщили ТАСС в авиакомпании.

"После вылета из Санкт-Петербурга экипаж сообщил о появлении трещины на лобовом стекле. Самолет вернулся в Пулково. Из Москвы был незамедлительно направлен резервный борт", - сказала представитель авиакомпании.

Рейс номер DP515 вылетел из Петербурга в Екатеринбург около полуночи. Через некоторое время после взлета экипаж судна доложил, что борт возвращается в Пулково из-за технической неисправности на борту.

Рейс встречала в аэропорту аварийно-спасательная команда, однако помощь не потребовалась - самолет сел благополучно, после чего всех пассажиров высадили в терминал.