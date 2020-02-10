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Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

Около 20 российских туристов пострадали
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© EPA-EFE/PONGMANAT TASIRI, архив

БАНГКОК, 10 февраля. /ТАСС/. Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом дипломатической миссии Владимир Пронин.

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"По имеющимся сведениям, двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров на Пхукете, - отметил он. - Вместе с тем около 20 российских туристов пострадали в этом происшествии". Все пострадавшие были доставлены в больницы острова. "Часть граждан РФ уже выписалась из медицинских учреждений", - добавил дипломат.

Между тем информацию о гибели двух российских детей подтвердил один из госпиталей города Пхукет.

Согласно данным посольства РФ, около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. "На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести", - отметили в дипмиссии.

Сотрудники генконсульства России в Пхукете и консульского отдела посольства России в Бангкоке находятся на постоянной связи с компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда, а также туристическими агентствами для выяснения подробностей происшествия.

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ТаиландРоссия
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