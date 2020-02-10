Двое российских детей погибли при столкновении катеров на Пхукете

БАНГКОК, 10 февраля. /ТАСС/. Двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров у восточного побережья таиландского острова Пхукет. Это подтвердил ТАСС заведующий консульским отделом дипломатической миссии Владимир Пронин.

"По имеющимся сведениям, двое российских детей погибли при столкновении двух скоростных катеров на Пхукете, - отметил он. - Вместе с тем около 20 российских туристов пострадали в этом происшествии". Все пострадавшие были доставлены в больницы острова. "Часть граждан РФ уже выписалась из медицинских учреждений", - добавил дипломат.

Между тем информацию о гибели двух российских детей подтвердил один из госпиталей города Пхукет.

Согласно данным посольства РФ, около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет произошло столкновение двух туристических скоростных катеров. "На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести", - отметили в дипмиссии.

Сотрудники генконсульства России в Пхукете и консульского отдела посольства России в Бангкоке находятся на постоянной связи с компетентными органами и медицинскими учреждениями Таиланда, а также туристическими агентствами для выяснения подробностей происшествия.