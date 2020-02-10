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Главаря российской ячейки "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" осудили на 23 года колонии

Эдуарда Низамова задержали в октябре 2018 года в Казани
Эдуард Назимов Донат Сорокин/ТАСС
Описание
Эдуард Назимов
© Донат Сорокин/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Уральский окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил к 23 годам колонии строгого режима главаря российской ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" (запрещена в РФ), Эдуарда Низамова, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Окончательное наказание назначить Низамову путем частичного сложения наказаний в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - сказал судья.

Низамов признан виновным по части 1 статьи 205.5 УК РФ ("Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации"), части 1 статьи 30 и статьи 278 УК РФ ("Насильственный захват власти или насильственное удержание власти") и статье 205.1 УК РФ ("Содействие террористической деятельности").

Как сообщил ТАСС адвокат Низамова Рифат Яхин, приговор суда планируется обжаловать.

Низамов был задержан 10 октября 2018 года в Казани как главарь высшего звена иерархии "Хизб ут-Тахрир".

Запрещенная в РФ "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами" ("Партия исламского освобождения") - исламская политическая партия, основанная в Палестине в 1953 году. Организация действует в Сирии, Египте, Иордании, Тунисе, Кувейте, Палестине, Турции и Западной Европе. Она запрещена в большинстве арабских, восточноевропейских, азиатских и ближневосточных государств.

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РоссияТатарстанСвердловская область
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