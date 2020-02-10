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В Петербурге мужчина задержан за кражу более 40 монет у коллекционеров

Возбуждено уголовное дело

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали в Санкт-Петербурге мужчину по подозрению в краже более 40 ценных монет у коллекционеров на выставке-ярмарке в спорткомплексе "Юбилейный", которая состоялась в минувшие выходные. Об этом сообщили журналистам в управлении МВД по городу и Ленинградской области.

"По подозрению в совершении данного преступлении полицейскими был задержан мужчина 1984 года рождения", - говорится в сообщении.

В сообщении отмечается, что подозреваемый был задержан в хостеле, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ ("Кража"). По данным петербургского сайта "Коллекционер", ярмарка "Невские клады" прошла в спорткомплексе.

Как отметили в полиции, после ярмарки в ведомство обратились двое участников, один заявил о пропаже альбома, в котором хранилось около 40 монет, в том числе восемь золотых, другой коллекционер сообщил о пропаже рубля 1742 года выпуска. После этого полицейские начали розыск злоумышленника.

Как уточнили в МВД, у задержанного было изъято все похищенное.

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РоссияСанкт-Петербург
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