Мосгорсуд оправдал экс-владельца фабрики "Меньшевик" Аверьянова по делу об убийстве

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Московский городской суд на основании вердикта присяжных оправдал бывшего владельца фабрики "Меньшевик" бизнесмена Илью Аверьянова по делу об убийстве охранника. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Оправдать Аверьянова Илью Ивановича за отсутствием состава преступления", - огласил решение судья Андрей Суворов. Суд также признал за Аверьяновым право на реабилитацию.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в вышестоящей инстанции.

Суд отправил уголовное дело об убийстве на дополнительное расследование. "Уголовное дело об убийстве Осипова направить руководителю следственной группы для производства предварительного расследования и установления лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого", - сказал судья.

51-летний житель Москвы Аверьянов, бывший собственник фабрики, обвинялся по ч. 1 ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека") и ч. 2 ст. 105 ("Убийство, совершенное в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности") УК РФ. 28 января он признан присяжными невиновным в убийстве и причинении тяжкого вреда здоровью и отпущен в зале суда. Из решения присяжных следует, что убийство охранника Осипова произошло не для того, чтобы помешать работе судебных приставов. При этом перед заседателями не ставился вопрос о причастности бизнесмена к убийству в принципе.

Представители потерпевших и прокуроры просили признать Аверьянова виновным по обоим пунктам обвинения. Адвокаты подсудимого просили присяжных вынести оправдательный вердикт. В ходе предыдущего заседания был отозван иск потерпевших по делу.