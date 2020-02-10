СК начал проверку по факту столкновения катеров с российскими туристами в Таиланде

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет проводит доследственную проверку по факту столкновения двух туристических катеров, где находились россияне, возле острова Пхукет в Таиланде. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Елена Марковская.

"Следственными органами Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ организована доследственная проверка по факту столкновения туристических катеров у восточного побережья острова Пхукет", - сказала Марковская.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины происшествия. "Следственное управление находится в тесном контакте с Министерством иностранных дел РФ", - добавила представитель ММСУТ.

Согласно данным посольства РФ, около 08:00 по местному времени (04:00 мск) у восточного побережья острова Пхукет столкнулись два туристические скоростные катера. На борту одного из них находились, по предварительным данным, 35 российских туристов вместе с гидом. В результате аварии 21 российский турист был направлен в медицинские учреждения города Пхукет с травмами различной степени тяжести, двое российских детей погибли.