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Прокуратура в Перми проверит информацию об анестезиологе, якобы убившем ветеранов

Аналогичную проверку ранее начали сотрудники регионального Минздрава

ПЕРМЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Прокуратура Пермского края проверит достоверность информации о враче-анестезиологе, который якобы убил несколько ветеранов в одной из больниц региона. Об этом в понедельник ТАСС сообщила старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ и общественностью, старший советник юстиции Юлия Гайнанова.

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Ранее на одном из интернет-форумов пользователь, представившийся медбратом-анестезистом, признался в убийстве пациентов. Мужчина заявил, что отключает аппараты искусственной вентиляции легких. В подтверждение своих слов он приложил фотографию рабочего костюма и бейджа. Благодаря этому интернет-пользователи сумели раскрыть личность медицинского работника, предположив, что он работает в госпитале для ветеранов в Кирове.

8 февраля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что детектор лжи опроверг причастность медбрата Кировского областного госпиталя для ветеранов войн к убийствам пациентов. Позднее на форуме появилась информация, что описанные случаи убийств якобы совершал медик из Перми.

"По поручению прокурора края будет проверена достоверность информации. Сигналом о проверке послужила информация, размещенная в СМИ", - сказала Гайнанова.

Кроме того, в субботу о проверке сообщила глава Министерства здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова. В своем Instagram она написала, что сотрудники Минздрава проводят служебное расследование. В пресс-службе следственного управления СК РФ по Пермскому краю ТАСС сообщили, что не комментируют этот инцидент.

Теги
РоссияПермский край
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