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Семь человек пострадали в ДТП под Тулой

Степень тяжести травм устанавливается

ТУЛА, 10 февраля. /ТАСС/. Семь человек пострадали в результате столкновения пассажирского автобуса и, по предварительным данным, грузовой машины утром в Тульской области. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

"Около 10:00 мск на автодороге Тула - Щекино вблизи деревни Кочаки произошло столкновение автобуса, двигавшегося по 114-му маршруту, с другим транспортным средством, каким именно - устанавливается. По предварительным данным, в автобусе пострадали семь человек, степень тяжести полученных травм устанавливается", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, автобус ЛИАЗ столкнулся с грузовой машиной. "На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося, ведется работа по организации дорожного движения на указанном участке трассы", - отметили в пресс-службе.

Теги
РоссияТульская область
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