Замглавы Ступина арестован по делу о взятке в 10 млн рублей

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Замглавы подмосковного Ступина арестован по уголовному делу о получении взятки в 10 млн рублей. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий, чиновнику и исполняющему обязанности директора МКУ "Ступинский центр закупок" предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере.

"Также обвинение предъявлено взяткодателям (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и посреднику (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). По ходатайству следствия в отношении двух обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении еще двух избран домашний арест, в отношении одной обвиняемой - подписка о невыезде и надлежащем поведении", - сообщила представитель ГСУ, добавив, что среди арестованных в том числе замглавы Ступина.

По данным следствия, должностные лица получили от предпринимателей через посредника взятку в 10 млн рублей за заключение с их фирмой муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий Ступина. Следователи провели около 10 обысков по местам жительства и работы обвиняемых, допрошены более 10 человек.