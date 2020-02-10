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Семь фигурантов дела "Сети" получили от 6 до 18 лет колонии

Дмитрия Пчелинцева и Илью Шакурского суд признал виновными в создании террористического сообщества
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© Петр Ковалев/ТАСС

ПЕНЗА, 10 февраля. /ТАСС/. Семь фигурантов дела террористического сообщества "Сеть" осуждены на сроки заключения от 6 до 18 лет. Приговор вынес Приволжский окружной военный суд в Пензе, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

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Подсудимыми по делу проходили Максим Иванкин, Василий Куксов, Михаил Кульков, Дмитрий Пчелинцев, Илья Шакурский, Арман Сагынбаев, Андрей Чернов. Шакурского и Пчелинцева обвиняли в создании террористического сообщества (ч. 1 ст. 205.4 УК РФ) и незаконном приобретении оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ), остальных - в участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4 УК РФ). Трое фигурантов обвинялись также в покушении на сбыт наркотиков.

"Назначить окончательное наказание Пчелинцеву в виде 18 лет колонии строгого режима. Шакурскому назначить окончательно 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом в 50 тыс. рублей", - зачитал приговор судья. Чернов осужден на 14 лет колонии строгого режима, Иванкин - на 13 лет, Кульков - на 10 лет, Куксов - на 9 лет колонии общего режима, Сагынбаев - на 6 лет колонии общего режима.

Теги
РоссияПензенская область
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