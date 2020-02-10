{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

На Алтае ученик пронес в школу сувенирный нож и ранил им одноклассника

В ГУ МВД по региону сообщили, что пострадавший школьник получил лишь царапину, госпитализация ребенка не потребовалась

БАРНАУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Ученик школы в Краснощековском районе Алтайского края пронес в учебное заведение перочинный нож и ранил им одноклассника. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Два мальчика, как это бывает у детей, периодически конфликтовали - выявляли лидера. Один из них достал сувенирный нож, тупой, даже не перочинный, и нечаянно задел другого. Серьезной травмы нет, госпитализация не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по региону информацию об инциденте ТАСС подтвердили, пояснив, что пострадавший школьник получил лишь царапину, о госпитализации речи не шло. Там сообщили, что с родителями ребенка проведена беседа. Также в ведомстве отметили, что не расценивают инцидент как серьезный.

Теги
РоссияАлтай
Реклама на ТАСС
ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой и ее супруга
Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС