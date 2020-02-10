На Алтае ученик пронес в школу сувенирный нож и ранил им одноклассника

БАРНАУЛ, 10 февраля. /ТАСС/. Ученик школы в Краснощековском районе Алтайского края пронес в учебное заведение перочинный нож и ранил им одноклассника. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Два мальчика, как это бывает у детей, периодически конфликтовали - выявляли лидера. Один из них достал сувенирный нож, тупой, даже не перочинный, и нечаянно задел другого. Серьезной травмы нет, госпитализация не потребовалась", - сказал собеседник агентства.

В ГУ МВД по региону информацию об инциденте ТАСС подтвердили, пояснив, что пострадавший школьник получил лишь царапину, о госпитализации речи не шло. Там сообщили, что с родителями ребенка проведена беседа. Также в ведомстве отметили, что не расценивают инцидент как серьезный.