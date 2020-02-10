МАК приступил к расследованию крушения вертолета, в котором погиб депутат Хайруллин

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию крушения вертолета Bell-407 в Татарстане, в результате которого 7 февраля погиб депутат Госдумы от "Единой России" Айрат Хайруллин. Об этом говорится в сообщении МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МАК.

По информации Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, вертолет был обнаружен 7 февраля в 17:30 мск вблизи населенного пункта Лаишево в Татарстане. В результате удара о землю он получил значительные повреждения. На борту находились три человека, двое выживших с серьезными травмами направлены в больницу. Депутат Госдумы Айрат Хайруллин погиб на месте.