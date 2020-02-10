Полиция Таиланда задержала человека, угрожавшего устроить стрельбу в торговом центре

БАНГКОК, 10 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Таиланда задержали в понедельник человека, который угрожал устроить стрельбу в торговом центре в провинции Чаяпхум на северо-востоке страны. Как сообщила газета "Кхаосод", мужчина разместил публикации с угрозами на своей странице в Facebook спустя несколько дней после стрельбы в Накхонратчасиме.

По информации издания, 28-летний Пирапат Чусанг был арестован и обвинен в нарушении закона о компьютерных преступлениях, запрещающего размещение информации, которая может вызвать общественную панику. Полиция заявила, что выследила и задержала мужчину после поступивших от напуганных пользователей сети жалоб.

"Терминал-21" Корат - уже готов. Моя очередь - "Робинсон Чаяпхум", - написал Чусанг в подписи к фотографии с изображением двух пистолетов. "Следующая остановка: Робинсон Чаяпхум", - написал он в другой публикации, к которой прикрепил фотографию торгового центра "Терминал-21", где 8 февраля произошла трагедия.

Стражи порядка заявили, что мужчина признался в написании и размещении этих публикаций, добавив, что в тот момент он находился в состоянии алкогольного опьянения. Нарушитель закона о компьютерных преступлениях может быть приговорен к тюремному заключению на срок до семи лет или штрафу в размере 140 тыс. батов ($4,4 тыс.).