Boeing 737 вернулся в аэропорт Красноярска из-за неубравшихся закрылков

КРАСНОЯРСК, 10 февраля. /ТАСС/. Boeing 737 авиакомпании Nordstar, следовавший рейсом из Красноярска в Москву, совершил посадку в аэропорту вылета из-за не убравшихся после взлета закрылков. Об этом в понедельник ТАСС сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Все хорошо. Сел", - сказали в аэропорту.

В течение нескольких часов воздушное судно вырабатывало топливо над аэропортом Красноярска. На борту самолета находились 173 пассажира и шесть членов экипажа.

В авиакомпании сообщили ТАСС, что уже предоставлен резервный борт, пассажиры пересаживаются на него. Ориентировочное время вылета - 16:30 (12:30 мск).