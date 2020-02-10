СК возбудил уголовное дело о взятке в отношении главврача владимирской больницы

ВЛАДИМИР, 10 февраля. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении главного врача больницы скорой помощи Владимира, заслуженного работника здравоохранения РФ Евгения Яскина. Медик дал признательные показания в получении взятки в размере 1,7 млн рублей и помещен под домашний арест, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Владимирской области.

"Отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Владимирской области в тесном взаимодействии с региональным управлением ФСБ России возбуждено уголовное дело в отношении главного врача ГБУЗ ВО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи города Владимира" Евгения Яскина. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере")", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального управления ФСБ, Яскин лично получил 1,7 млн рублей от представителя коммерческой организации за содействие при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости. Как отмечается, он дал признательные показания, ему избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В конце января суд по ходатайству следственного управления СК РФ по Владимирской области отправил под домашний арест заместителя главного врача больница скорой медицинской помощи города Владимира Александра Певунова, обвиняемого в получении взятки в 1,1 млн рублей. В настоящее время следователи также расследуют два уголовных дела о растрате и коррупции в отношении бывшего главного врача областной клинической больницы Любови Быковой.