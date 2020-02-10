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В Твери полиция задержала "черных риелторов", причастных к убийству жительницы Ярославля

Фигуранты уголовного дела признали свою вину, их заключили под стражу

ТАСС, 10 февраля. Сотрудники управления МВД по Тверской области задержали трех членов банды "черных риелторов", причастных к убийству жительницы Ярославля, которое совершили в 2019 году, чтобы завладеть ее квартирами. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального УМВД.

"Личности злоумышленников были установлены в кратчайшие сроки, двое из них - 40-летний мужчина и 34-летняя женщина - задержаны и доставлены к следователю на допрос. Фигуранты дали признательные показания в совершении мошенничества в отношении потерпевшей, а также убийства последней. 51-летняя фигурантка скрылась от органов следствия и была объявлена в розыск. В рамках оперативно-разыскных мероприятий, проведенных полицейскими, злоумышленница была задержана", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По данным пресс-службы, 22 сентября 2019 года в дежурную часть Калязинского отдела полиции поступило сообщение от жителя Московской области о том, что в реке Нерли в Тверской области обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти. Позже было установлено, что погибшей является 50-летняя жительница Ярославля, две квартиры которой перешли в собственность третьих лиц незадолго до убийства.

Следователи установили причастность к преступлению задержанных членов группы "черных риелторов". В отношении всех троих фигурантов судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовные дела по статьям "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору" и "Мошенничество" (п. "ж", "к" ч .2 ст. 105 УК РФ, ч. 4 ст. 159 УК РФ) расследуются следственным управлением СК РФ по Тверской области.

Теги
РоссияТверская областьЯрославская область
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