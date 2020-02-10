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В Волгограде экстренно сел самолет азербайджанского лоукостера, летевший в Москву

Причиной вынужденной посадки стало плохое самочувствие одного из пассажиров

БАКУ, 10 февраля. /ТАСС/. Самолет азербайджанской низкобюджетной авиакомпании Buta Airways, летевший по маршруту Гянджа - Москва, совершил в понедельник экстренную посадку в Волгограде из-за ухудшения состояния здоровья одного из пассажиров. Об сообщили в авиакомпании.

"Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров на рейсе J2 9817 Buta Airways капитан воздушного судна принял решение посадить самолет в аэропорту Волгограда, где он совершил благополучную посадку в 12:49 по бакинскому времени (11:49 мск). Самолет выполнял рейс по маршруту Гянджа-Москва", - отметили в компании.

Ожидается, что после оказания медпомощи пассажиру, самолет вылетит по маршруту следования.

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АзербайджанРоссияВолгоградская область
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