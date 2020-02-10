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В КБР пенсионерка перевела мошеннику 1,4 млн рублей, чтобы получить компенсацию от "МММ"

Злоумышленника арестовали. Полицейские устанавливают причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция задержала в Кабардино-Балкарии ранее судимого за незаконный оборот наркотиков мужчину, который подозревается в мошенничестве на 1,4 млн рублей. Об этом ТАСС в понедельник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в полицию обратилась женщина, которая сообщила, что в течение месяца ей звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником юридической службы и предлагал выплатить компенсацию за ранее вложенные деньги в известную в 1990-х годах финансовую пирамиду "МММ". Для этого женщине нужно было внести предварительный взнос на различные расчетные счета.

"Пенсионерка согласилась и осуществила несколько переводов на сумму более 1,4 млн рублей. Спустя некоторое время, поняв, что ее обманули, потерпевшая пришла в полицию", - сказала Волк.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Подозреваемый арестован.

Полиция, как отметила представитель МВД, при обыске в квартире мужчины обнаружила базу данных вкладчиков компании. По предварительным данным, злоумышленник, подделывая голоса, звонил через интернет с подменой кода региона и абонентского номера. Правоохранители устанавливают причастность задержанного к совершению аналогичных преступлений.

Теги
РоссияКабардино-Балкария
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