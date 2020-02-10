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В Нижнем Новгороде словесный конфликт закончился стрельбой

В результате инцидента пострадали два человека. Сам стрелок задержан

ТАСС, 10 февраля. Два человека получили ранения в результате конфликта со стрельбой в Советском районе Нижнего Новгорода, подозреваемый задержан. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Нижегородской области.

"В ночное время мужчина на ул. Генкиной в Советском районе Нижнего Новгорода в ходе словесного конфликта произвел несколько выстрелов из травматического оружия в двух нижегородцев, после чего скрылся с места преступления на своем автомобиле. 21-летний молодой человек был доставлен в больницу с диагнозом "ранение в голову с разрывом правого глазного яблока", а 22-летний местный житель - с ранением правой щечной области (он не госпитализировался)", - сказано в сообщении.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). По подозрению в преступлении был задержан ранее не судимый 49-летний житель города. У него был изъят травматический пистолет и резиновые пули к нему.

"Задержанный пояснил следователям ОВД, что между его знакомыми и прохожими возник конфликт из-за того, что кто-то бросил пачку из-под сигарет в месте, не предназначенном для сбора мусора. Мужчина рассказал, что хотел урегулировать недопонимание между оппонентами, но был сам втянут в перепалку. Когда она перешла в агрессивную форму, обвиняемый воспользовался имевшимся у него травматическим оружием", - говорится в сообщении.

По решению суда подозреваемый заключен под стражу.

Теги
РоссияНижегородская область
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