В Галерее искусств Зураба Церетели в Москве обнаружили мертвого охранника

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Тело охранника с травмой головы обнаружено в Галерее искусств Зураба Церетели на улице Пречистенка в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело мужчины, который работал охранником в Галерее искусств Зураба Церетели, обнаружено на рабочем месте. У мужчины диагностирована травма головы, от которой он скончался", - сказал собеседник агентства, добавив, что тело обнаружено накануне.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемого в убийстве.