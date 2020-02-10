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В Галерее искусств Зураба Церетели в Москве обнаружили мертвого охранника

У мужчины диагностировали травму головы

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Тело охранника с травмой головы обнаружено в Галерее искусств Зураба Церетели на улице Пречистенка в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Тело мужчины, который работал охранником в Галерее искусств Зураба Церетели, обнаружено на рабочем месте. У мужчины диагностирована травма головы, от которой он скончался", - сказал собеседник агентства, добавив, что тело обнаружено накануне.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают личность подозреваемого в убийстве.

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