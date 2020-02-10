В Якутии возбудили дело в отношении экс-гендиректора предприятия "Саханефтегазсбыт"

ЯКУТСК, 10 февраля. /ТАСС/. Отдел по расследованию особо важных дел следственного управления СК России по Якутии возбудил дело по признакам мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями в отношении бывшего гендиректора акционерного общества "Саханефтегазсбыт", а также директора ООО "Норд-Спецстрой-1" и иных лиц. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ведомства в понедельник.

"Уголовное дело возбуждено по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), и злоупотребления должностными полномочиями, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с 2014 по 2018 год руководители и другие лица в рамках заключенных контрактов между АО "Саханефтегазсбыт" и ООО "Норд-Спецстрой-1" искусственно завысили стоимость строительства нескольких автозаправочных станций. Для этого злоумышленники изготовили заведомо подложные документы, согласно которым были приняты и оплачены работы по строительству на сумму свыше 60 млн рублей.

Кроме того, гендиректор АО "Саханефтегазсбыт", по данным следствия, используя свои служебные полномочия, изготовил и подписал заведомо подложные документы о передаче самоходного крана предприятию от подконтрольной фирмы по искусственно завышенной стоимости взамен нефтепродуктов. "Как полагают следователи, в результате его действий акционерному обществу [Саханефтегазсбыт] причинен значительный материальный ущерб на сумму более 18 млн рублей", - отметили в ведомстве.

В рамках уголовного дела идут следственные и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Ход расследования находится на контроле прокуратуры республики.

Генеральным директором АО "Саханефтегазсбыт" до марта 2019 года был бывший депутат государственного собрания (парламента) Якутии V созыва Игорь Никитин.