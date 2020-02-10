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ФСБ завершила следствие по делу обвиняемой в госизмене Антонины Зиминой и ее супруга

Обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. ФСБ завершила следствие и предъявила в окончательной редакции обвинение в госизмене эксперту Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова Антонине Зиминой и ее супругу Константину Антонцу. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"Следователи ФСБ окончили следственные действия и предъявили в окончательной редакции обвинение в государственной измене Зиминой и Антонцу. Вину они отвергают", - сказал собеседник агентства.

По его словам, обвиняемые и их защитники приступили к ознакомлению с материалами уголовного дела. "В случае утверждения обвинительного заключения дело будет передано для его рассмотрения по существу в суд в Калининграде", - отметил источник.

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