Полиция Москвы задержала одного из участников пранка про коронавирус в вагоне метро

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Полиция Москвы возбудила уголовное дело из-за вызвавшего общественный резонанс видеоролика, где мужчина в вагоне метро падает и имитирует конвульсии, а его сообщники кричат о том, что он заражен вирусом. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, столичные полицейские в ходе мониторинга СМИ и интернета выявили факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене. 2 февраля в вагоне поезда, который следовал от станции "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года", молодой человек упал и сымитировал внезапный приступ. Как уточнила Волк, сообщники молодого человека выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции и так провоцировали панику среди пассажиров. После этого на одном из видеохостингов был размещен ролик о произошедшем.

Она пояснила, что отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". Один из подозреваемых задержан, ведется розыск его соучастников.