Спасатели нашли тела двух утонувших при опрокидывании лодки под Астраханью

АСТРАХАНЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Спасатели обнаружили тела двух человек, которые утонули в результате опрокидывании лодки 9 февраля в Володарском районе Астраханской области на реке Чурке, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Ранее в понедельник с ссылкой на пресс-службу следственного управления СК РФ по региону сообщалось, что в 21:20 мск 9 февраля 2020 года у правого берега реки Чурки в районе поселка Володарский произошло затопление лодки типа "Метчик", в результате чего утонул 56-летний мужчина и 30-летняя женщина, 24-летнему сыну хозяина лодки удалось спастись. В связи с гибели людей проводится проверка.

"В результате поисковых мероприятий найдены тела двух человек женщины 1990 года рождения и мужчины 1963 года рождения", - сказали в пресс-службе.

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте также проводится проверка по факту опрокидывания лодки. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.