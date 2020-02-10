В Оренбурге задержали мужчину, который устроил стрельбу на базе отдыха

ОРЕНБУРГ, 10 февраля. /ТАСС/. Полицейские задержали подозреваемого в стрельбе по домику на базе отдыха в Оренбурге, где находились люди. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой УМВД России по Оренбургской области.

"Сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России „Оренбургское“ при силовой поддержке бойцов СОБР управления Росгвардии по Оренбургской области по горячим следам задержан 31-летний ранее судимый житель Оренбурга, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Объяснить свой поступок мужчина отказался", - сказано в сообщении.

На место происшествия правоохранители выехали после поступления сообщения от сотрудников базы отдыха о незаконном проникновении на территорию неизвестного, который шесть раз выстрелил из огнестрельного оружия по зданию и скрылся. В пресс-службе ТАСС уточнили, что в момент происшествия в строении находились отдыхающие, никто из них не пострадал.

"В ходе проведения обыска в доме задержанного изъяты обрез, пистолет, два кинжала и патроны, пригодные для стрельбы. Также обнаружено наркотическое вещество", - уточняется в сообщении.

По факту инцидента на базе отдыха возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Мужчине грозит лишение свободы сроком до пяти лет. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Незаконный оборот оружия".