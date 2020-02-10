Здание МГИМО на проспекте Вернадского в Москве проверяют после сообщения с угрозой взрыва

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Специалисты оперативных служб проверяют здание МГИМО на проспекте Вернадского в Москве после анонимного сообщения о "минировании". Об этом ТАСС в понедельник сообщил источник в экстренных службах.

"Поступило анонимное сообщение о том, что в здании МГИМО по адресу: проспект Вернадского, 76, заложено взрывное устройство. Данная информация проверяется, на месте работают сотрудники оперативных служб и кинологи", - сказал собеседник агентства, добавив, что эвакуация не проводится.

Ранее неизвестные сообщили об угрозе взрыва в храме Христа Спасителя в Москве, в связи с этим проводится проверка.

Волна "минирований" началась в Москве в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщала о блокировке двух иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".