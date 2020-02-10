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Жесткая посадка самолета в Коми

МАК выясняет причины жесткой посадки самолета в Усинске

Предварительная причина ЧП - неисправность шасси

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет (МАК) создал комиссию по расследованию жесткой посадки самолета Boeing 737-500 авиакомпании  в аэропорту Усинска. Об этом говорится в сообщении, размещенном в понедельник на сайте МАК.

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"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении.

Самолет авиакомпании Utair Boeing 737 следовал из Москвы в Усинск, полет проходил штатно. По данным экстренных служб, при заходе на посадку сложилась задняя стойка шасси. Борт ударился о землю хвостовой частью. Все 94 пассажира и шесть членов экипажа были оперативно эвакуированы, никто не пострадал. Позже два человека самостоятельно обратились за медицинской помощью, у одного ушибы. Предварительная причина случившегося - неисправность шасси.

Теги
РоссияКомиЖесткая посадка самолета в Коми
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