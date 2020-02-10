Полиция возбудила дело после ДТП в Воронежской области

ВОРОНЕЖ, 10 февраля. /ТАСС/. Следователи в Воронежской области возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения после столкновения микроавтобуса с фурой, в результате чего погибли четыре человека и еще четверо в настоящее время находятся в больнице. Об этом сообщила на своем сайте пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ночь на 8 февраля на 694-м километре трассы М-4 "Дон" в Воронежской области при столкновении микроавтобуса Mercedes-Benz Vito и грузовика MAN погибли три человека и шестеро пострадали. Пятеро пострадавших были госпитализированы в Павловскую райбольницу, где один из них умер. По предварительным данным, 37-летний водитель микроавтобуса с Украины выехал на встречную полосу и врезался в грузовик под управлением 45-летнего жителя Волгоградской области. На месте погибли водитель и двое пассажиров микроавтобуса - 31-летний мужчина и 37-летняя женщина, а четыре гражданина Украины в возрасте 33, 27, 39 и 34 лет и 39-летний житель Калининграда получили травмы.

"Следственной группой ОМВД России по Верхнемамонскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств") по факту ДТП на федеральной трассе", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по региону.

По данным пресс-службы ведомства, назначены экспертизы, в том числе судебно-медицинская и автотехническая. "Имеется запись видеорегистратора большегрузного автомобиля, водитель которого своим маневром ушел от столкновения с микроавтобусом за несколько секунд до ДТП с автомобилем MAN", - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД по Воронежской области.