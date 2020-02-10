Полиция Казахстана завела 25 уголовных дел после массовых беспорядков

НУР-СУЛТАН, 10 февраля. /ТАСС/. Правоохранительные органы Казахстана зарегистрировали 25 уголовных дел после массовых беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области. Об этом сообщил заместитель премьер-министра Бердибек Сапарбаев на брифинге в понедельник.

Что известно о массовых беспорядках в Казахстане

"На сегодняшний день зарегистрировано 25 уголовных дел по фактам массовых беспорядков, призывов к беспорядкам, убийствам, хулиганству, применения насилия в отношении представителей власти, уничтожения имущества, а также незаконного изготовления оружия", - рассказал Сапарбаев.

По его словам, для расследования генеральной прокуратурой республики создана межведомственная оперативно-следственная группа. Ее главная задача - найти организаторов, зачинщиков, провокаторов и виновных.

Работы по восстановлению

Власти республики намерены привлечь местных предпринимателей и строительные компании к восстановлению жилых домов и коммерческих объектов, разрушенных во время массовых беспорядков.

"Что касается возмещения нанесенного ущерба. Сейчас работает специальная комиссия из работников акимата (администрации - прим. ТАСС), наших министерств под руководством вице-министра индустрии. Сегодня до конца дня будет определено количество жилых домов, транспортных средств и торговых точек. Ущерб за счет государства будет восстановлен", - рассказал Сапарбаев. По его словам, семьям погибших в результате беспорядков будет оказана помощь.

"Будут привлечены для строительства, для восстановления этих жилых домов и торговых точек местные строительные компании и местные жители. И мы для восстановления будем привлекать бизнесменов, выходцев из этого района, некоторые уже сами изъявили желание", - пояснил заместитель премьер-министра.