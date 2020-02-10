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СМИ: вандалы облили краской памятник генералу Ватутину в Киеве

Злоумышленника уже задержали

КИЕВ, 10 февраля. /ТАСС/. Вандалы облили краской монумент Герою Советского Союза, командующему войсками 1-го Украинского фронта Николаю Ватутину, который установлен в центре Киева. Об этом сообщил в понедельник украинский телеканал "Эспрессо".

Акт вандализма произошел в ночь с воскресенья на понедельник. Телеканал публикует на своем сайте фотоснимок, на котором запечатлен памятник с пятнами зеленой краски.

Полиция задержала 20-летнего киевлянина, который подозревается в причастности к этому правонарушению, сообщает "Эспрессо".

Памятник Ватутину в Киеве расположен над его могилой у входа в Мариинский парк, недалеко от правительственного квартала. Монумент был установлен 25 января 1948 года, автор - Евгений Вучетич, архитектор - Яков Белопольский. Памятник представляет собой скульптуру Ватутина в полный рост на высоком постаменте.

В последние годы на Украине радикалы неоднократно заявляли о желании снести памятник в рамках общегосударственной политики декоммунизации. Монумент неоднократно подвергался атакам националистов. Глава Института национальной памяти Украины Антон Дробович заявил в декабре, что памятник генералу Ватутину в Киеве не включен в списки для декоммунизации и пока останется на прежнем месте.

Под командованием Ватутина 1-й Украинский фронт успешно провел киевскую наступательную операцию, по итогам которой 6 ноября 1943 года столица Украины была освобождена от немецко-фашистских захватчиков. Генерал скончался от ранения 15 апреля 1944 года после того, как 29 февраля в Ровенской области его автомобиль попал в засаду боевиков Украинской повстанческой армии (запрещена в РФ).

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Украина
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