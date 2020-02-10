Полиция Москвы просит арестовать одного из участников пранка про коронавирус в метро

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Столичная полиция просит Черемушкинский суд Москвы арестовать Кароматулло Джаборова, задержанного из-за вызвавшего общественный резонанс видеоролика, где мужчина в вагоне метро падает и имитирует конвульсии, а его сообщники кричат о том, что он заражен вирусом. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"В суд поступили материалы дела в отношении Джаборова К. С. об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. Судебное заседание начнется в ближайшее время", - сказала пресс-секретарь суда Ирэна Козаева.

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщала, что отдел дознания УВД на Московском метрополитене после появления видеоролика возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство", один из подозреваемых задержан, ведется розыск его соучастников.