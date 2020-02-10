В Пермском крае осудили жителя, заставлявшего пасынка стоять на макаронах

ПЕРМЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Красновишерский районный суд приговорил к четырем годам и двум месяцам лишения свободы мужчину, который в течение трех с половиной лет заставлял своего пасынка стоять в углу на коленях на макаронах. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе суда.

"Сегодня был вынесен приговор. Назначено наказание в виде лишения свободы - четыре года и два месяца в колонии строгого режима", - сказала собеседница агентства.

По данным следственного управления СК России по Пермскому краю, с начала марта 2016 года по сентябрь 2019-го 30-летний житель Красновишерска, находясь в своей квартире, где также проживал сын его сожительницы 2012 года рождения, с применением пыток причинял физические и психические страдания несовершеннолетнему потерпевшему, ставя его на длительное время в угол на колени на макаронные изделия, лишая возможности сходить в туалет, а также избивал его.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного подпунктами "г", "д" ч. 2 ст. 117 УК РФ ("Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в материальной и иной зависимости от виновного, с применением пытки").