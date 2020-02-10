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Гособвинение просит приговорить к 16 годам колонии экс-главу ГСУ СК по Москве Дрыманова

Также прокуратура попросила назначить наказание бывшему главе службы безопасности СК Михаилу Максименко в виде 17 лет колонии

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Прокурор в ходе прений сторон в Мосгорсуде в понедельник попросил приговорить к 16 годам колонии бывшего главу Главного следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова по обвинению в коррупции. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил адвокат Андрей Гривцов.

"Прокурор попросил признать Дрыманова виновным и назначить ему наказание в виде 16 лет колонии", - сказал адвокат. Прокуратура также попросила назначить наказание бывшему главе службы безопасности СК РФ Михаилу Максименко в виде 17 лет колонии, бывшему главе СК по Центральному административному округу (ЦАО) Москвы Алексею Крамаренко - 14 лет колонии. Прения сторон проходили в закрытом от СМИ режиме.

При этом гособвинение попросило суд взыскать с Дрыманова 196 млн рублей штрафа, с Крамаренко - 195 млн рублей, с Максименко - 250 млн рублей.

По версии следствия, Крамаренко, Дрыманов и его бывший первый заместитель Денис Никандров входили в организованную преступную группировку, которую возглавлял экс-руководитель управления собственной безопасности СК РФ Михаил Максименко. Они получили взятку в $1 млн за содействие в освобождении криминального авторитета Андрея Кочуйкова. Дрыманову также было предъявлено обвинение по второму эпизоду взятки, размер которой составляет около 500 тыс. рублей. В прошлом году Максименко был приговорен к 13 годам колонии строгого режима в рамках первого уголовного дела о взятках. Никандрова приговорили к 5,5 года колонии, в начале июня 2019 года его освободили условно-досрочно.

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