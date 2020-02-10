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В Краснодарском крае пациент получил тюремный срок за избиение врача

Суд приговорил его к 1,5 года лишения свободы

КРАСНОДАР, 10 февраля. /ТАСС/. Жителя Новороссийска, который в 2019 году напал на фельдшера бригады скорой помощи и ударил его в лицо, приговорили к 1,5 года лишения свободы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

В феврале 2019 года полиция на Кубани сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении жителя Новороссийска, который, находясь в состоянии опьянения, избил фельдшера бригады скорой помощи в Новороссийске, по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности"). Мать фигуранта дела вызвала ему бригаду скорой помощи из-за того, что тот постоянно употреблял алкоголь. Мужчина отказался от помощи приехавших медиков, ударил фельдшера в лицо, у него была диагностирована контузия головного мозга.

"Суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя Станислава Васюка, назначив наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев, с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 112 УК РФ", - говорится в сообщении прокуратуры.

Уточняется, что также частично удовлетворен иск потерпевшего о взыскании материального ущерба и морального вреда в размере 50 тыс. рублей.

Теги
РоссияКраснодарский край
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