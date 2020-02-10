Пермский краевой суд оставил в СИЗО руководителя отеля "Карамель"

ПЕРМЬ, 10 февраля. /ТАСС/. Пермский краевой суд не удовлетворил апелляцию защиты руководителя мини-отеля "Карамель", где в результате коммунальной аварии погибли и пострадали люди. Сергей Щербаков останется в СИЗО до 20 марта, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе суда.

Ночью 20 января в мини-отеле "Карамель", расположенном в подвале жилой пятиэтажки, из-за прорыва трубопровода с горячей водой на расстоянии более 100 метров было затоплено помещение. В результате погибли пять человек, среди них ребенок, еще шестеро пострадали, трое из них получили ожоги. Свердловский районный суд Перми 31 января 2020 года арестовал Щербакова до 20 марта. Ему было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц").

"Оставлено без изменений [решение Свердловского районного суда]", - сказала собеседница агентства.

По данным СК РФ, в 2016 году предприниматель осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме, в последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья. Адвокат Ольга Лагутина ранее сообщала журналистам, что намерена обжаловать решение районного суда. По ее словам, ее подзащитный вину не признает.

По делу был задержан пожарный инспектор, проверявший мини-отель, суд освободил его из-под стражи под подписку о невыезде.