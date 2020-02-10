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Участник розыгрыша про коронавирус в метро Москвы не признал вину в хулиганстве

Общественный резонанс вызвал видеоролик, где мужчина в вагоне метро падает и имитирует конвульсии, а его сообщники кричат о том, что он заражен вирусом

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Участник розыгрыша в Московском метрополитене на тему коронавируса Кароматулло Джаборов не признал вину в хулиганстве, передает корреспондент ТАСС из зала Черемушкинского суда, где рассматривается вопрос о его аресте.

"Я не признаю вину в хулиганстве, прошу меня не отправлять в СИЗО", - сказал он.

Московская полиция просила суд арестовать Джаборова, задержанного из-за вызвавшего общественный резонанс видеоролика, где мужчина в вагоне метро падает и имитирует конвульсии, а его сообщники кричат о том, что он заражен вирусом.

Теги
Россия
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