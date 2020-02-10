Суд Москвы арестовал одного из участников розыгрыша про коронавирус в метро

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО на месяц Кароматулло Джаборова - участника розыгрыша в Московском метрополитене на тему коронавируса. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Постановлением Черемушкинского суда Москвы в отношении Джаборова К.С. удовлетворено ходатайство следствия об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 8 марта", - сказала судья Наталья Журавлева.

Гражданин Таджикистана Джаборов был задержан 8 февраля, дознание избрало меру пресечения в виде подписки о невыезде. Однако в тот же день выяснилось, что он не живет по тому адресу, который указал в протоколе допроса, и дознаватель, ведущий дело, вышел с ходатайством об аресте Джаборова.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила ТАСС, что столичными полицейскими в ходе мониторинга средств массовой информации и сети интернет был выявлен факт нарушения общественного порядка в Московском метрополитене, когда 2 февраля в вагоне электропоезда, следовавшего от станции метро "Полежаевская" до станции "Улица 1905 года", молодой человек упал, имитируя внезапный приступ. При этом сообщники выкрикивали фразы о наличии у него опасной вирусной инфекции, провоцируя панику среди пассажиров. В дальнейшем ролик о произошедшем был размещен на одном из видеохостингов.

По факту размещенного в интернете видеоролика с пранком отдел дознания УВД на Московском метрополитене возбудил уголовное дело по статье УК РФ "Хулиганство". Ведется розыск соучастников арестованного.

Джаборов в понедельник в суде не признал вину в хулиганстве, попросил не отправлять его в СИЗО. Обвинение ему пока не предъявлено.

В новость были внесены изменения (17:19 время мск) — уточнен срок ареста, добавлены подробности по тексту.