Мосгорсуд продлил до 13 мая домашний арест Майклу Калви

МОСКВА, 10 февраля. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник продлил до 13 мая срок содержания под домашним арестом основателю фонда Baring Vostok Майклу Калви, обвиняемому в растрате, передает корреспондент ТАСС.

Банк "Восточный" против инвестфонда Baring Vostok. В чем обвиняют Майкла Калви

"Удовлетворить ходатайство следствия о продлении Калви меры пресечения в виде содержания под домашним арестом на три месяца, а всего до 15 месяцев", - огласил постановление судья Андрей Расновский. Тем же постановлением суд продлил срок домашнего ареста партнеру фонда Baring Vostok Филиппу Дельпалю.

Защита предлагала за Калви и Дельпаля по 25 млн рублей залога. Сами обвиняемые настаивают на невиновности и заявляют о намерении добиваться оправдания в суде.

"Это уголовное дело стало результатом недобросовестного заявления потерпевшей стороны, преследовавшей свои коммерческие цели", - сказал Калви.

Следователь сообщил суду, что обвиняемые знакомятся с материалами дела и на этом этапе расследования могут скрыться. "Обвиняемый Калви ознакомился с 17 томами дела из 85. Следствие считает, что установленный срок до 13 мая необходим для завершения этой процедуры", - пояснил представитель СК.

Суд не разрешил Дельпалю и Калви ежедневные прогулки, о которых просили адвокаты.

Мосгорсуд в понедельник также продлил до 13 мая домашний арест еще одному фигуранту дела - бывшему директору банка "Восточный" Алексею Кордичеву.

Постановления суда пока не вступили в силу, они могут быть обжалованы в апелляционном суде.